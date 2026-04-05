Filas kilométricas en puente internacional Reynosa Hidalgo

El aumento en el tránsito fronterizo responde al inicio del periodo vacacional de Semana Santa, cuando miles de personas se desplazan hacia el Valle de Texas.

Con tiempos de espera superiores a dos horas, el puente internacional Reynosa-Hidalgo registra largas filas desde las primeras horas del Jueves Santo, debido al incremento en el flujo vehicular y a revisiones más estrictas por parte de autoridades fronterizas.

De acuerdo con reportes, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza realizan inspecciones minuciosas para evitar el ingreso de mercancía ilegal hacia Estados Unidos, lo que ha provocado retrasos considerables en el cruce.

¿Qué productos están prohibidos al cruzar hacia EUA?

Entre los artículos restringidos en esta temporada destacan los cascarones de Pascua, los cuales no deben ser ingresados a EUA, ya que autoridades del sector agrícola consideran que pueden contaminar parques y jardines.

Transportar cualquier cantidad de este producto puede ser considerado como un intento de contrabando, lo que podría derivar en sanciones económicas para los viajeros.

Recomendaciones para evitar retrasos en el cruce

Las autoridades recomiendan a quienes planean cruzar la frontera declarar todos los productos que llevan en su vehículo, así como especificar el motivo del viaje, con el fin de agilizar el proceso de inspección.

El cumplimiento de estas medidas puede ayudar a reducir los tiempos de espera y evitar contratiempos durante el cruce internacional.

Otros puentes también presentan largas filas

El Puente Mission-Anzaldúas también reporta tiempos prolongados de más de dos horas, reflejo de la alta demanda en esta temporada vacacional.

Ante este panorama, algunos viajeros optan por continuar su trayecto hacia Río Bravo para cruzar por el puente internacional Río Bravo-Donna, alternativa que puede representar un ahorro de hasta una hora en el tiempo de espera.

Alta movilidad marca el inicio del periodo vacacional

El aumento en el tránsito fronterizo responde al inicio del periodo vacacional de Semana Santa, cuando miles de personas se desplazan hacia el Valle de Texas por motivos turísticos, familiares o comerciales.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y control para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones en los cruces internacionales.