Fija diócesis Tampico postura sobre abuso de cura contra menor

El propio cura refirió a la Arquidiócesis de Chicago, que cometió abuso sexual presuntamente contra una persona menor de edad

Al señalar que colabora con autoridades eclesiales y la Arquidiócesis de Chicago en la denuncia por presunto abuso sexual contra el sacerdote Ernesto Tovar Trejo, la Diócesis de Tampico confió en que se esclarezcan los hechos.

El ministro de culto tampiqueño, según la instancia católica estadounidense, oficiaba misa en la iglesia Maternity of the Blessed Mother sin obtener el permiso adecuado.

En el comunicado firmado por el párroco Néstor Javier López Rodríguez de la Diócesis de Tampico, refiere que el caso debe desahogarse pues de momento no se puede presumir culpabilidad o inocencia del implicado.