FGR destruye 25 vehículos 'monstruo' en Reynosa

De acuerdo con las investigaciones, los vehículos habrían sido utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con otras indagatorias

La Fiscalía General de la República anunció la destrucción de 25 vehículos con blindaje artesanal de los denominados “monstruos”.

Las unidades destruidas fueron aseguradas en colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en distintas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con las investigaciones, los vehículos eran probablemente utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con diversas indagatorias.

El evento, que estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas y personal del Órgano Interno de Control de la FGR, quienes verificaron que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.