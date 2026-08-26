FGR destruye 25 vehículos “monstruo” asegurados en Tamaulipas

De acuerdo con las indagatorias, las unidades habrían sido utilizadas por integrantes de grupos delictivos para sus actividades

Lo que alguna vez fueron vehículos modificados para resistir ataques y facilitar las operaciones de grupos delictivos terminó convertido en chatarra. La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó 25 unidades con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”, como parte del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.

Unidades fueron aseguradas durante distintos operativos

Los vehículos fueron asegurados durante distintos operativos realizados de manera coordinada por autoridades de los tres órdenes de gobierno y quedaron relacionados con diversas investigaciones.

De acuerdo con las indagatorias, las unidades habrían sido utilizadas por integrantes de grupos delictivos para sus actividades.

Supervisan destrucción de vehículos artesanales

La destrucción se realizó bajo la supervisión del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, con la participación de representantes de autoridades federales y estatales, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal del Órgano Interno de Control de la FGR.

Durante el procedimiento, los funcionarios verificaron que la destrucción de las unidades se efectuara conforme a las disposiciones legales aplicables, dejando fuera de circulación estos vehículos modificados que representan una de las expresiones más visibles del poder de fuego y capacidad operativa de las organizaciones criminales en la región.