FGR clausura once negocios de Reynosa antes del Buen Fin

La CANACO ya brinda asesoría a los comerciantes afectados, quienes aseguran contar con proveedores que expiden facturas por los productos que comercializan

Un duro golpe recibió el comercio establecido de Reynosa luego de que al menos once negocios de la zona centro fueran clausurados durante un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), realizado a las cinco de la mañana del pasado 10 de noviembre, a unos días del inicio del Buen Fin.

Los establecimientos, ubicados a pocas cuadras de la Presidencia Municipal, fueron intervenidos por elementos federales, quienes ingresaron para revisar mercancías y posteriormente colocaron sellos de clausura, impidiendo que los comercios continúen operando.

CANACO cuestiona el horario del operativo

Ante estos hechos, Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO Reynosa, expresó su inconformidad por la manera en que se realizó el operativo, al considerar que las autoridades debieron acudir durante el horario habitual de actividades para que los propietarios tuvieran oportunidad de atender la diligencia y defenderse. Señaló que los elementos federales retiraron los candados, levantaron las cortinas metálicas y posteriormente colocaron nuevos candados y sellos oficiales.

“Nosotros criticamos muy fuerte el actuar de la Fiscalía, porque vino a las cinco de la mañana y no pudo venir en horas hábiles, cuando los negocios están operando, para que el dueño del negocio se pudiera defender”, expresó el dirigente empresarial.

De acuerdo con López Hinojosa, el operativo estaría relacionado con una denuncia presentada por una marca de bolsas; sin embargo, cuestionó que la autoridad haya procedido contra los establecimientos completos, en lugar de limitar su actuación a los productos que presuntamente presentaran alguna irregularidad.

“Creo que el Gobierno Federal y la Fiscalía no están entendiendo que esto no puede ser. Si hay algún producto ilegal, si hay algún producto pirata, si hay alguna denuncia sobre algún negocio o algún producto, vayan sobre ese producto o apliquen una sanción, pero no me cierres el negocio, no me canceles el negocio, porque me estás quitando empleos y trabajo para mucha gente en Reynosa”, manifestó.

Clausuras afectan empleos y ventas del Buen Fin

El presidente de CANACO advirtió que las clausuras también afectan a los propietarios de los locales comerciales, quienes tienen compromisos económicos y contratos de arrendamiento que deben cumplir, además de poner en riesgo los empleos de decenas de trabajadores.

La situación representa un fuerte golpe para los comerciantes, quienes ya tenían preparada su publicidad, mercancía y estrategias de venta para participar en el Buen Fin, una de las temporadas más importantes del año para el sector comercial. Así, esta campaña recibió su primer trancazo en Reynosa, pero por parte de la propia autoridad federal.

López Hinojosa también cuestionó que los comerciantes tengan que responder por la procedencia de mercancías adquiridas a proveedores que les entregan facturas, pues señaló que no necesariamente conocen las condiciones en que los productos ingresaron al país.

“Yo te compro un producto a ti o a cualquiera de ustedes y tú me das una factura. Yo no sé si la procedencia de tu producto entró mal al país o entró ilegal. Si hay alguna ilegalidad, señálame en qué producto está, pero no me cierres el negocio, no me cierres el modus vivendi, no me cierres una fuente de empleo de cuatro, cinco, seis o diez familias”, sostuvo.

Brindan asesoría a comerciantes afectados

La CANACO ya brinda asesoría a los comerciantes afectados, quienes aseguran contar con proveedores que expiden facturas por los productos que comercializan. Mientras tanto, los establecimientos permanecerán cerrados hasta que se aclare su situación legal, en plena víspera de una de las temporadas de mayor movimiento económico para Reynosa.