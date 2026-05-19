FGR atrae caso por agresión a federales en Matamoros

Tamaulipas confirmó que existe una investigación en curso y coordinación entre autoridades, mientras asuntos de exfuncionarios siguen en otras instancias

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, encabezada por Eduardo Govea Orozco, confirmó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos la institución intervino y que, por la naturaleza del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) tomó conocimiento al ser competencia federal, tras la agresión que sufrieran policías federales en el Municipio de Matamoros.

Govea Orozco señaló que existe una investigación en curso y que todas las instituciones están colaborando en las indagatorias, además confirmó que en las investigaciones relacionadas con exalcaldes y exsecretarios del gobierno del estado, estas se encuentran en otras dependencias.

El fiscal aclaró que, hasta ahora, en la Fiscalía de Tamaulipas no aparece registro de una investigación a su cargo sobre esos asuntos, aunque fue enfático en la necesidad de corroborar el estatus de los expedientes en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En ese sentido, al ser cuestionado sobre si hay una investigación contra el exsecretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, indicó que habría que verificarlo con la mencionada fiscalía especializada.

Govea recordó que en ocasiones anteriores se ha informado sobre los temas que se investigan en dicha instancia y añadió que actualmente en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no se están ventilando esos asuntos públicamente por tratarse de competencias de otra área.

Sobre los hechos ocurridos en Matamoros, el titular informó que se reforzaron los operativos, no únicamente a raíz de los eventos recientes, pero que ante lo sucedido se ha reafirmado la colaboración institucional. “Sí hay una investigación en curso, y esa es la línea de actuación que hoy tenemos: colaboración institucional en todos los niveles”, declaró.

Por último, respecto a si la agresión a los guardias del consulado en Matamoros representa un riesgo diplomático, la Fiscalía respondió negativamente, aunque no ofreció mayores detalles sobre la valoración oficial.