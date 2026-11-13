FGR asegura inmueble en Ciudad Victoria por delitos contra ganado

Autoridades indagan el posible uso apócrifo de identificaciones federales al ganado, con el cual se garantiza su control sanitario y de origen

Al realizar un operativo por parte de las fuerzas federales, la fiscalía general de la República aseguró un inmueble en el fraccionamiento Las Palmas, como parte de las investigaciones relacionadas con el uso de identificaciones federales de ganado.

La propiedad se ubica en la calle Olivia Ramírez entre Felipe de la Garza y Boulevard Fidel Velázquez de Ciudad Victoria, sitio en donde las autoridades colocaron los sellos de inmueble asegurado.

Cabe señalar que el uso de identificaciones federales de ganado se refiere a marcar o identificar a los animales con un número oficial reconocido por el gobierno. Puede hacerse con aretes, tatuajes u otros dispositivos autorizados.

Sirve para rastrear el origen y los movimientos del ganado, apoyar el control de enfermedades y comprobar quién es su propietario.

Las autoridades federales ni estatales se han pronunciado al respecto.