FGR asegura camioneta con blindaje artesanal en Reynosa

La FGR aseguró en Reynosa una camioneta con blindaje artesanal y 25 ponchallantas durante un cateo realizado en la colonia Colinas del Pedregal

Una camioneta con presunto blindaje artesanal y 25 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas fueron asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante un cateo realizado en un inmueble de Reynosa, Tamaulipas.

La diligencia se llevó a cabo en la colonia Colinas del Pedregal, como parte de una investigación iniciada por la probable comisión del delito relacionado con el uso de vehículos con blindaje artesanal.

La investigación comenzó luego de que elementos de la Guardia Estatal, mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia para prevenir delitos, observaran dentro de un domicilio un vehículo que presuntamente contaba con blindaje artesanal.

En cateo, #FGR asegura vehículo con blindaje artesanal y ponchallantas en #Reynosa. https://t.co/XkW5wvJmpn pic.twitter.com/BTAJVoYr3p — Tamaulipas (@FGR_Tamps) September 12, 2026 Los hechos fueron reportados mediante un Informe Policial Homologado (IPH), con base en el cual la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM), continuó con las diligencias correspondientes. Una vez que fueron corroborados los hechos, la agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo la autorización judicial para ejecutar una orden de cateo en el inmueble. Despliegan operativo con fuerzas federales El operativo fue encabezado por la agente del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La seguridad del perímetro estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Guardia Estatal. Durante la diligencia, los elementos federales aseguraron el inmueble y una camioneta tipo pick up que contaba con blindaje artesanal. También fueron localizados 25 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, los cuales, junto con los demás indicios asegurados, quedaron a disposición de la Fiscalía Federal. La autoridad ministerial mantiene abierta la investigación y continúa con la integración de elementos que permitan acreditar la probable comisión del delito.