FGJT lista para colaborar en investigaciones contra exgobernador

Hasta el momento, autoridades precisaron que no existe ninguna petición formal de colaboración por parte de la autoridad federal ni de gobiernos extranjeros

El fiscal general de justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, aseguró que la institución está preparada para colaborar en las investigaciones que pudieran iniciarse contra el exgobernador del estado y exfuncionarios de su administración por diversos delitos.

Explicó que, conforme al procedimiento legal, cualquier petición de colaboración internacional o con instancias federales debe realizarse a través de la Fiscalía General de la República, como único conducto autorizado para canalizar este tipo de solicitudes.

Hasta el momento, precisó, no existe ninguna petición formal por parte de la autoridad federal ni de gobiernos extranjeros. Recordó que las investigaciones relacionadas con exfuncionarios en el ámbito del servicio público corresponden directamente al fiscal de combate a la corrupción, y que, de acuerdo con el área jurídica, no se ha recibido requerimiento alguno en este sentido.