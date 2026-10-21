FGJET reporta 170 privaciones ilegales de la libertad en 2026

De acuerdo con sus declaraciones, hasta el 70% de las personas afectadas han sido recuperadas con vida y en buen estado de salud

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, (FGJET), Eduardo Govea Orozco, informó que de enero a octubre de 2026 se han registrado cerca de 170 casos de privación ilegal de la libertad en el estado.

Fiscalía reporta localización de entre 65 y 70%

El funcionario indicó que el porcentaje de localización de las personas se mantiene entre 65 y 70%, y aseguró que la tendencia va a la baja.

De acuerdo con sus declaraciones, hasta el 70% de las personas afectadas han sido recuperadas con vida y en buen estado de salud.

Sobre personas desaparecidas o no localizadas, Govea Orozco también afirmó que se tiene un registro mínimo de ciudadanos extranjeros en lo que va del año.