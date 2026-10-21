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FGJET reporta 170 privaciones ilegales de la libertad en 2026

Por: Alfredo Uvalle

20 Octubre 2026, 16:22

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De acuerdo con sus declaraciones, hasta el 70% de las personas afectadas han sido recuperadas con vida y en buen estado de salud

FGJET reporta 170 privaciones ilegales de la libertad en 2026

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, (FGJET), Eduardo Govea Orozco, informó que de enero a octubre de 2026 se han registrado cerca de 170 casos de privación ilegal de la libertad en el estado.

Fiscalía reporta localización de entre 65 y 70%

El funcionario indicó que el porcentaje de localización de las personas se mantiene entre 65 y 70%, y aseguró que la tendencia va a la baja.

De acuerdo con sus declaraciones, hasta el 70% de las personas afectadas han sido recuperadas con vida y en buen estado de salud.

Sobre personas desaparecidas o no localizadas, Govea Orozco también afirmó que se tiene un registro mínimo de ciudadanos extranjeros en lo que va del año.

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