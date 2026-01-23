FGJE investiga 4 casos de abuso sexual en primarias de Tamaulipas

Algunos casos de abuso sexual se hicieron presentes dentro de un par de escuelas primarias donde la fiscalía general empezó con las investigaciones

El secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García confirmó que la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), realiza las investigaciones correspondientes de cuatro casos de presunto abuso sexual en escuelas primarias del estado de Tamaulipas, particularmente de la zona fronteriza.

“Lo que procede es el protocolo nacional que ya está equiparado con el de Tamaulipas, es un trabajo que se hizo hace cuatro meses y por la protección de datos y confidencialidad, solo decirles que se activó el protocolo y la fiscalía realiza las investigaciones en abusos contra menores”, explicó.

Los cuatro casos se registraron en los siguientes municipios:

1 en Nuevo Laredo

2 en Reynosa

1 en Matamoros