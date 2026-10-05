Festival del Seno Mexicano llevará cultura a 43 municipios

Romero Lecanda también destacó la presencia de talento internacional, al señalar que se contará con “un extraordinario músico desde Senegal, desde África”

Desde el 2 y hasta el 12 de octubre se desarrolla en Tamaulipas el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, con una programación de espectáculos artísticos y culturales que llegará a los 43 municipios del estado, con presentaciones nacionales, internacionales y de talento tamaulipeco.

El ITCA destaca la participación de artistas nacionales e internacionales

El director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero Lecanda, destacó que la edición de este año ofrece una programación con artistas nacionales, internacionales y representantes del talento tamaulipeco.

Entre las actividades, mencionó la participación de la reconocida cantante Manuela Torres, a quien describió como “la leyenda, la voz” y “la mujer que nació para cantar”.

Romero Lecanda también destacó la presencia de talento internacional, al señalar que se contará con “un extraordinario músico desde Senegal, desde África”, cuya propuesta combina las raíces de la música africana con sonidos contemporáneos y el jazz.

El funcionario explicó que el programa incluye además distintas propuestas teatrales y musicales, entre ellas Rosa de dos aromas, considerada una de las obras representativas del dramaturgo Emilio Carballido.

“Tenemos también lo que son obras de teatro, tenemos música, tenemos Rosa de dos aromas, que es una de las grandes obras de Emilio Carballido”, mencionó.

Todas las actividades del festival serán gratuitas

Uno de los aspectos que el director del ITCA destacó de manera especial es que todas las actividades serán gratuitas.

Señaló que esta característica responde a una encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya para garantizar que la población tenga acceso a las expresiones culturales sin que el costo represente una limitante.

“Todo mundo tengamos la oportunidad de disfrutar de lo mejor de las expresiones culturales del mundo, de México y de Tamaulipas, de forma gratuita”, afirmó Romero Lecanda.

Durante los diez días del festival, escuelas, plazas públicas y recintos culturales de los 43 municipios serán utilizados como escenarios para las actividades, con el propósito de acercar la música, el teatro y otras expresiones artísticas a las familias tamaulipecas.