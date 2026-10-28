Festival de la Huesuda llegará a Matamoros este 30 de octubre

Asimismo, indicó que quienes no puedan asistir el viernes tendrán otra oportunidad de apreciar las figuras monumentales durante el Valle de Catrinas

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La Secretaría de Turismo de Matamoros invitó a las familias a participar en las actividades del Festival de la Huesuda, que se llevará a cabo este viernes 30 de octubre en la calle 9, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

Miry Leal, secretaria de Turismo municipal, informó que el evento se desarrollará de las 5:00 de la tarde a las 11:00 de la noche, con el concurso de catrinas y la exhibición de alrededor de 45 figuras monumentales de aproximadamente dos metros de altura, elaboradas por artistas y participantes aficionados.

La funcionaria destacó que esta actividad representa uno de los atractivos más esperados en la calle 9, donde los visitantes podrán disfrutar de las tradiciones mexicanas, además de la gastronomía, las artesanías y otras actividades que forman parte de la oferta turística del sector.

Esperan hasta 7 mil visitantes en la calle 9

Leal señaló que habitualmente la calle 9 recibe alrededor de 4 mil personas, cifra que puede aumentar entre 6 mil y 7 mil visitantes durante este tipo de festividades, por lo que esperan una importante afluencia de familias y turistas.

Figuras monumentales estarán en el Valle de Catrinas

Asimismo, indicó que quienes no puedan asistir el viernes tendrán otra oportunidad de apreciar las figuras monumentales durante el Valle de Catrinas, que estará instalado del 1 al 8 de noviembre en la plaza principal de Matamoros.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir en familia y disfrutar de las actividades culturales y turísticas organizadas para celebrar el Día de Muertos en el municipio.