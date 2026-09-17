Festejos patrios concluyen con saldo blanco en Reynosa

El operativo de vigilancia y atención también se mantuvo activo durante el desfile conmemorativo, en el que participaron más de 30 contingentes

Los festejos patrios realizados en Reynosa, que incluyeron la ceremonia del Grito de Independencia en la Plaza Principal Miguel Hidalgo y el desfile conmemorativo, concluyeron con saldo blanco, de acuerdo con el reporte de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.

Brindan alrededor de 40 atenciones médicas

El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Lam Cantú, informó que durante las actividades se brindaron alrededor de 40 atenciones médicas por parte de los elementos de la corporación y de otras instituciones que participaron en el operativo.

“Mencionar que tuvimos alrededor de 40 atenciones que se brindaron por parte de los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como de otras corporaciones”, explicó el funcionario.

Entre las instituciones que participaron en las labores de atención se encuentran la Cruz Roja y el Hospital Santander, cuyos elementos permanecieron atentos durante la ceremonia del Grito de Independencia para brindar asistencia a las personas que lo requirieran.

Lam Cantú destacó que estas corporaciones estuvieron pendientes de los asistentes que acudieron a la Plaza Principal Miguel Hidalgo, permitiendo responder de manera oportuna ante cualquier situación médica que se presentara durante la concentración.

Las atenciones fueron principalmente por situaciones menores que no representaron lesiones de consideración, por lo que no se registraron incidentes mayores durante las celebraciones.

Más de 30 contingentes participan en el desfile

El operativo de vigilancia y atención también se mantuvo activo durante el desfile conmemorativo, en el que participaron más de 30 contingentes, con la presencia de las corporaciones de auxilio para atender cualquier eventualidad.

“También más de 30 contingentes que desfilaron y fue un saldo blanco, afortunadamente”, señaló el coordinador municipal, al destacar que las actividades concluyeron sin hechos de gravedad.

La coordinación entre Protección Civil, Cruz Roja, Hospital Santander y las demás instituciones participantes permitió mantener la atención durante los festejos patrios, que concluyeron con un balance favorable y sin incidentes de consideración para las familias que acudieron a las celebraciones.