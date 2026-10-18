Festejan con gran cabalgata los 55 años de Nuevo Padilla

El evento conmemoró el traslado de la antigua villa tras la construcción de la presa Vicente Guerrero con rifas y comida de rancho.

Con el orgullo de su historia y la fuerza de sus tradiciones, el municipio de Padilla, Tamaulipas, celebró el 55 aniversario de la fundación de Nuevo Padilla con una gran cabalgata que reunió a cientos de jinetes de toda la región.

La cabalgata es uno de los eventos centrales de las fiestas de aniversario, que recuerdan que Padilla tuvo que ser movido del lugar donde se encontraba originalmente, hoy bajo las aguas de la presa Vicente Guerrero, hacia el lugar donde se encuentra actualmente a bordo de carretera, debido a la inundación producida para la creación de este vaso lacustre.

La vieja Villa de Padilla, fundada el 6 de enero de 1749 por José de Escandón, fue evacuada en 1970 y dio paso en 1971 a la Nueva Villa de Padilla.

Este año, el recorrido inició desde el Ejido Campoamor hasta la cabecera municipal, donde los cabalgantes fueron recibidos con gran entusiasmo por las familias padillenses.

La presencia de alcaldes de la región dio realce al evento.

Se contó con la asistencia de los presidentes municipales de Llera, Casas, Bustamante, Mainero, Villagrán, Hidalgo y un representante del alcalde de Tula, quienes acompañaron al anfitrión, el alcalde de Padilla, Carlos Ernesto Quintanilla Selvera, refrendando la hermandad entre municipios.

Cientos de jinetes, entre charros, vaqueros y familias a caballo, recorrieron el trayecto en un ambiente de fiesta y unidad.

Al llegar a la cabecera municipal, los participantes fueron agasajados con una tradicional comida de rancho, que incluyó barbacoa, asado, fideos y arroz, además de tortillas recién hechas y salsas de molcajete.

Como parte de la tradición, se realizó la rifa de diversos artículos relacionados con los cabalgantes, entre ellos monturas, frenos, espuelas, cuartas, reatas, sombreros, fuetes, sillas de montar y cabezadas, lo que generó gran algarabía entre los asistentes.

El alcalde Quintanilla Selvera agradeció la participación y destacó que Padilla es un municipio tranquilo y seguro, donde las fiestas se viven en familia.

Las celebraciones continuarán este sábado por la noche con un gran baile popular gratuito, donde el artista principal será Leandro Ríos, quien pondrá a bailar a todos los padillenses en el cierre de las fiestas del 55 aniversario de Nuevo Padilla.