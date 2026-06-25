Festeja Miquihuana, Tamaulipas sus fiestas patronales

La alcaldesa Gladys Valdez Vargas señaló que es toda una tradición que este día lleguen visitantes a acompañar a los miquihuanenses a festejar al santo patrono

Miquihuana, Tamaulipas, celebra sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista con actividades religiosas y la visita de cientos de personas de comunidades rurales, otros municipios e incluso del extranjero.

Las festividades iniciaron con una misa oficiada por el obispo de la Diócesis de Victoria, Oscar Tamez Villarreal, quien destacó que Miquihuana se coloca como la localidad con mayor cantidad de fieles creyentes en la iglesia católica en todo el altiplano tamaulipeco, lo que se refleja en sus creencias y forma de vida.

La alcaldesa Gladys Valdez Vargas señaló que es toda una tradición que este día lleguen visitantes a acompañar a los miquihuanenses a festejar al santo patrono.

Resaltó que el municipio mantiene vivas sus costumbres y que la celebración fortalece la identidad de la comunidad.

“Este día 24 de junio estamos de fiesta en honor de nuestro santo patrono, el cual festejamos con unas danzas, todo lo que hacemos es gracias a la gente que en su momento ponen un granito de arena para que esta fiesta salga bonita”, dijo Vargas Rangel.

Además de la devoción a San Juan Bautista, Miquihuana cuenta con atractivos naturales como Las Joyas, una zona de pinos que se asemejan a los paisajes de los Alpes suizos y los bosques canadienses, sitio que ofrece a los visitantes un entorno ideal para la toma de fotografías y una estancia placentera, siendo de las pocas localidades de Tamaulipas donde constantemente nieva en temporadas invernales.

Gloria Flores, procedente de Monterrey, comenta que es su primera ocasión que visita esta localidad con motivo de las fiestas patronales, de la cual se quedó maravillada por sus paisajes.

Miquihuana es una de las cinco localidades del altiplano tamaulipeco y colinda con Doctor Arroyo en Nuevo León y se localiza a prácticamente una hora y media de Ciudad Victoria.

Un día antes se realizó la tradicional cabalgata y en este día habrá juegos pirotécnicos, juegos mecánicos y un baile popular.