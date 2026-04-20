Feria en Matamoros impulsará economía local: Canaco

Canaco prevé que la feria de Matamoros atraiga turismo nacional e internacional, especialmente del Valle de Texas, impulsando comercio y servicios locales

La reactivación de la feria en Matamoros traerá importantes beneficios económicos para el municipio, principalmente por la llegada de turismo nacional e internacional, aseguró Rubén Treviño Sánchez, representante de la CANACO en esta ciudad.

Destacó que se trabaja en la difusión del evento para atraer visitantes, especialmente del Valle de Texas, lo que permitirá fortalecer la actividad comercial en la región.

Señaló que uno de los factores que ha favorecido la llegada de turistas es la mejora en el trato por parte de las autoridades hacia la población y los visitantes, lo que ha contribuido a mejorar la imagen de Matamoros como destino.

Treviño Sánchez explicó que, en eventos recientes, los sectores más beneficiados han sido los comercios de abarrotes, carnicerías, tiendas de autoservicio y gasolineras, así como consultorios médicos y farmacias, reflejando el impacto positivo que genera la afluencia de visitantes.

Indicó que, aunque aún no se cuenta con una estimación exacta de la derrama económica que dejará la feria, se espera que esta sea significativa, ya que la llegada de personas de otras ciudades y países impulsa a todos los sectores productivos.

Finalmente, reiteró que este tipo de eventos no solo fomentan la convivencia, sino que también fortalecen la economía local al generar mayor consumo y dinamismo comercial en Matamoros.