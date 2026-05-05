Felicita Lalo Gattás a Ariadna Montiel, nueva dirigente de Morena

El alcalde de Victoria reconoció la capacidad, entrega y vocación de Ariadna Montiel por los principios del Movimiento de Regeneración Nacional

El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, expresó su felicitación a la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, a quien deseó éxito en su nueva encomienda al frente del partido.

Reconoció su capacidad, entrega y vocación por los principios del Movimiento de Regeneración Nacional para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en el país que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

"En Victoria y Tamaulipas estamos seguros de que desempeñará una labor importante al frente del movimiento que está transformando al país" señaló Gattás Báez al expresar su confianza en que pronto visitará a la militancia de la capital y corazón de Tamaulipas.