Federación autoriza planta fotovoltaica en Altamira

A nivel federal fueron otorgados los permisos para la instalación de una planta fotovoltaica en Altamira, proyecto que abarcará alrededor de 250 hectáreas y cuya construcción se prevé iniciar antes de que concluya 2026.

Autorizan generación y comercialización de energía solar

La autorización fue emitida por la Comisión Nacional de Energía (CNE), instancia que sustituyó a la Comisión Reguladora de Energía, permitiendo a la empresa Cubico México generar y comercializar energía eléctrica a través de tecnología solar fotovoltaica.

Proyecto avanza en fase final de trámites

El director de Desarrollo de la compañía en México, José Antonio Soro Ferrer, informó que el permiso de generación fue aprobado en diciembre del año pasado y que recientemente obtuvieron una evaluación de impacto social positiva, por lo que actualmente se encuentran en la fase final de trámites para iniciar la obra en tiempo y forma.

Instalarán paneles solares y baterías para estabilidad eléctrica

El proyecto contempla, además de paneles solares, la instalación de baterías para fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico.

La energía producida será inyectada al Sistema Interconectado Nacional, lo que permitirá su aprovechamiento en hogares, comercios e industria, conforme a la normatividad vigente.

Inversión podría alcanzar hasta 250 millones de dólares

La inversión estimada oscila entre 150 millones de dólares en una primera etapa, aunque autoridades municipales han señalado que podría alcanzar entre 200 y 250 millones de dólares conforme se ajusten capacidades y alcances técnicos.

Prevén hasta 700 empleos durante construcción

Durante la etapa pico de construcción se prevé la generación de entre 500 y 700 empleos, con el compromiso de privilegiar la mano de obra local; para ello, se trabajan convenios de capacitación con instituciones de nivel superior en el municipio.

Ubicación estratégica cerca del puerto de Altamira

El proyecto se ubicará en una zona estratégica cercana al puerto de Altamira y forma parte de la consolidación del municipio como Polo de Desarrollo para el Bienestar.

Asimismo, se suma a otros anuncios en materia energética, como la inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para infraestructura en la región.

Destacan respaldo estatal y federal para concretar permisos

Autoridades estatales y municipales destacaron el respaldo del Estado y del Gobierno Federal para concretar los permisos necesarios, incluidos los ambientales y energéticos.

Sería el primer parque fotovoltaico del municipio

Tras cuatro años de gestiones, el parque fotovoltaico sería el primero en su tipo en Altamira y proyecta una generación aproximada de 200 gigawatts hora al año, posicionando al municipio como referente en producción de energía limpia en Tamaulipas y a nivel nacional.