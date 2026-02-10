Febrero impulsa exportación masiva de flores a EUA desde México

Productores y exportadores deben seguir las indicaciones oficiales y asegurarse de cumplir con los procedimientos de CBP para garantizar que sus envíos lleguen

Febrero se ha convertido en uno de los meses de mayor exportación de flores desde México hacia Estados Unidos, con motivo del Día de San Valentín. Especialistas advierten que quienes deseen trasladar flores, material vegetal u otros productos agrícolas deben consultar las normas en el Centro de Información de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en su sitio web.

Revisión estricta para prevenir plagas

El equipo de especialistas en agricultura de CBP intensifica su trabajo durante esta temporada, ya que todos los tallos de flores cortadas son inspeccionados para evitar la entrada de plagas o enfermedades que puedan afectar los cultivos de Estados Unidos.

Impacto de la temporada alta

Según un comunicado de CBP, hasta la fecha se han inspeccionado más de mil millones de flores cortadas, logrando interceptar más de 600 plagas y enfermedades dañinas que intentaron ingresar ilegalmente al país vecino. Para el Día de San Valentín, se espera superar el récord del año pasado de 1,300 millones de inspecciones realizadas en todos los puertos, incluidos los puentes internacionales entre ambos Laredos.

Recomendaciones para exportadores

Los productores y exportadores deben seguir las indicaciones oficiales y asegurarse de cumplir con los procedimientos de CBP para garantizar que sus envíos lleguen sin contratiempos, evitando sanciones y asegurando la calidad de las flores que cruzan la frontera.