Fe se desborda por fiestas del Señor de la Paz en Santa Engracia

Uno de los atractivos principales fueron las danzas autóctonas de a pie, cuya indumentaria tradicional incluye corona, sonaja y delantal

En un ambiente de profunda devoción católica, la comunidad de Santa Engracia, conformada por cerca de una veintena de ejidos de los municipios de Hidalgo y de Güémez, celebra con gran fervor las fiestas patronales en honor al Señor de la Paz.

La fe de los creyentes en esta región del centro de Tamaulipas ha ido en incremento año con año, lo que se reflejó en la nutrida participación de familias enteras durante esta festividad.

Durante toda una semana, se realizaron recorridos en diversas comunidades llevando la figura del Señor de la Paz, con el objetivo de fortalecer el arraigo y la creencia entre la población.

La imagen visitó hogares, capillas y ejidos donde fue recibida con oraciones, cantos y ofrendas.

La parroquia del Señor de la Paz, considerada la más grande de toda la región y con cerca de un siglo de haber sido construida, lució abarrotada de fieles que llegaron incluso de comunidades vecinas para agradecer favores y pedir por la salud y el bienestar de sus familias.

Tradición que llama a la lluvia

Feligreses recordaron que en más de una ocasión, ante sequías intensas que han afectado las huertas y cosechas de la zona, se ha realizado el recorrido de la imagen por las huertas para pedir la bendición de la lluvia, y en cada ocasión la fe ha sido escuchada.

Presencia del obispo dio mayor realce

En esta edición, las festividades contaron con la distinguida presencia del obispo Óscar Tamez Villarreal, quien en dos ocasiones durante la semana acudió a oficiar la Santa Misa, dando mayor realce y solemnidad a la celebración patronal.

Danzas de a pie, colorido y futuro asegurado

Uno de los atractivos principales fueron las danzas autóctonas de a pie, cuya indumentaria tradicional incluye corona, sonaja, delantal y otros aditamentos que llenan de colorido, ritmo y misticismo cada una de sus presentaciones frente al templo.

Destaca la incorporación de nuevas generaciones, con la participación entusiasta de decenas de niños y niñas que se han sumado a esta tradición ancestral, lo que garantiza que la devoción al Señor de la Paz y sus fiestas patronales continuará viva por muchísimos años más en Santa Engracia y toda la región.