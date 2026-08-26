Familias resienten gasto por regreso a clases en Tamaulipas

Mientras las familias hacen esfuerzos para completar las listas escolares, comerciantes dedicados a la venta de artículos para el regreso a clases

A pocos días del inicio del nuevo ciclo escolar, padres y madres de familia aceleran las compras de útiles, uniformes, calzado y mochilas, aunque reconocen que completar la lista escolar representa un fuerte golpe para la economía familiar, especialmente ante el incremento en los precios de diversos productos.

Para algunas familias, el gasto puede alcanzar varios miles de pesos por estudiante. Merari Rincón, madre de familia, estimó que destinará alrededor de 5 mil pesos para completar las compras de una de sus hijas.

Destacó que contar con apoyos para útiles y uniformes representa un alivio importante, aunque los padres deben realizar aportaciones adicionales para cubrir las necesidades que implica cada regreso a clases.

Antonio Carmona, padre de familia, señaló que para su hijo, que ingresará a preparatoria, ha destinado aproximadamente mil 500 pesos en útiles escolares, un gasto que, pese a los incrementos de precios, considera necesario.

En tanto, Eduardo Gutiérrez explicó que, para hacer frente al gasto, decidió distribuir las compras durante varios meses, evitando concentrar todo el desembolso en una sola exhibición. Tan solo para sus tres hijos, entre preparatoria, universidad y secundaria, calculó una inversión cercana a los 20 mil pesos.

"Primero una cosa, luego otra", comentó al señalar que cubrir todos los gastos de manera simultánea resulta complicado incluso utilizando créditos o tarjetas.

Mientras las familias hacen esfuerzos para completar las listas escolares, comerciantes dedicados a la venta de artículos para el regreso a clases aseguran que la temporada no ha tenido el dinamismo de años anteriores.

Urbano Cuautla, comerciante de artículos escolares en Altamira, afirmó que las ventas se encuentran alrededor de 40 por ciento, muy por debajo de lo esperado para esta temporada.

El comerciante explicó que, ante la incertidumbre sobre el comportamiento del mercado, optó por realizar una inversión menor en mercancía y surtir conforme los clientes solicitan los productos. Mochilas, agujetas, moños, lapiceras y cinturones son algunos de los artículos que comercializa.

A pesar de que sus proveedores han incrementado los precios, señaló que han decidido mantener sus costos al consumidor y sacrificar parte de su margen de utilidad con el propósito de apoyar la economía de sus clientes.

La combinación de mayores gastos familiares y un menor movimiento comercial mantiene cautelosos tanto a consumidores como a comerciantes, quienes esperan que durante los últimos días antes del regreso a las aulas se registre un repunte en las compras.

Para las familias, el reto es completar lo indispensable sin comprometer demasiado su presupuesto; para los comerciantes, recuperar parte de la inversión realizada para esta temporada se ha convertido en el principal desafío.