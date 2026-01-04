Familias refuerzan búsqueda de desaparecidos en Reynosa en 2026

La líder Edith González llamó a familias a exigir a la Fiscalía la identificación de restos no reconocidos y reiteró el compromiso de seguir buscando

El Colectivo Amor por los Desaparecidos dio inicio a su primera jornada de búsqueda del año dos mil veintiséis en la Brecha El Becerro, en Reynosa, como parte de su labor permanente para localizar a personas desaparecidas y regresarlas a casa.

La líder del colectivo, Edith González, informó que este año las acciones de búsqueda se realizarán con mayor presencia y fuerza, reiterando el compromiso de las familias que integran el grupo para continuar con esta labor humanitaria.

Asimismo, exhortó a las familias con personas desaparecidas a exigir ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada la identificación de los restos que permanecen resguardados y aún no han sido reconocidos, al señalar que la exigencia constante ayuda a mantener la atención de las autoridades.

Las jornadas se realizan con acompañamiento de la Guardia Estatal y tienen como objetivo brindar un poco de paz a madres y familias que no han dejado de buscar.

El colectivo informó que cualquier información sobre la posible localización de personas o restos puede compartirse de forma anónima y confidencial únicamente vía WhatsApp al número 899 101 6023, habilitado exclusivamente para recibir datos sin registrar ni exhibir la identidad de quien colabora.

Las integrantes reiteraron que su labor es estrictamente humanitaria y no busca señalar culpables, sino localizar a sus seres queridos.