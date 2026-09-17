Familias presencian desfile cívico-militar en Matamoros

El recorrido inició en el Parque Olímpico, donde los contingentes avanzaron por toda la calle Sexta hasta llegar a la zona de la Plaza Principal Miguel Hidalgo

En Matamoros se llevó a cabo el desfile cívico-militar conmemorativo por el 216 aniversario de la Independencia de México, con la participación de corporaciones de seguridad, auxilio y grupos educativos.

El recorrido inició en el Parque Olímpico, desde donde los contingentes avanzaron por toda la calle Sexta hasta llegar a la zona de la Plaza Principal Miguel Hidalgo, frente a la Presidencia Municipal, donde concluyó el desfile.

Corporaciones y grupos educativos participan en desfile

Durante el recorrido participaron elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Estatal, Cruz Verde, Protección Civil y Bomberos, así como personal de Tránsito. También formaron parte del contingente bandas de guerra de diferentes niveles educativos y la Señorita Independencia.

Conforme avanzaron los contingentes por la calle Sexta, los participantes fueron acompañados por familias y ciudadanos que se colocaron a lo largo del recorrido para observar las diferentes agrupaciones que formaron parte de esta celebración.

Contingentes concluyen recorrido frente a Presidencia

Finalmente, los contingentes arribaron frente a la Presidencia Municipal, donde concluyó el desfile, mientras los matamorenses reunidos en la Plaza Principal Miguel Hidalgo continuaron presenciando las actividades conmemorativas por esta fecha histórica.

La celebración reunió a autoridades, cuerpos de seguridad, instituciones educativas y ciudadanía en una jornada dedicada a conmemorar un aniversario más del inicio de la Independencia de México.