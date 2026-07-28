Familias foráneas comparten opiniones del Zoológico de Tamatán

El padre de familia Melquiades Sosa, dijo que afortunadamente existe confianza para viajar debido a los operativos de seguridad

Durate sus recorridos por sitios turísticos de Victoria y la región, visitatres foráneos de municipios como Matamoros, Reynosa y Aldama, opinaron sobre sobre la seguridad, el estado de las carreteras, su decisión de elegir la capital del estado para vacacionar y principalmente los costos del viaje, como el señor Melquiades Sosa, Visitantes de Matamoros.

“Y porqué eligieron Victoria para vacacionar?, Porque fuimos a Gómez Palacio venimos de Gómez Palacio, visitamos otros municipios como el de Jiménez, y Ciudad Victoria, vamos para nuestro natal Matamoros, agarrando ruta? ya agarrando ruta, ahorita nada más que para que los niños conocieran aquí el Zoológico de Tamatán, pero faltan muchos animales, yo vine cuando estaba chiquillo, había hasta leones, panteras y ahorita le faltan muchos animales aquí”, expresó.

Familias destacan seguridad en las carreteras

La familia Sosa, originaria del municipio de Matamoros, recorren en estas vacaciones de verano varios destinos turísticos y opinaron en materia de seguridad pública y de las condiciones actuales de las carreteras.

El padre de familia Melquiades Sosa, dijo que afortunadamente existe confianza para viajar debido a los operativos de seguridad que se observan en los diferentes municipios de la entidad por parte de las fuerzas federales y del estado, además de las buenas condiciones en la infraestructura carretera.

“A nosotros no nos ha molestado nadie, y hay muy buenas carreteras limpias y todo, no hay obstáculos que le perjudiquen a uno, lógico que hay que correr moderadamente tampoco vas a ir como loco como si tuvieras avión, pero si están buena las carreteras, todo mundo tenemos que ahorrar si no ahorras poquito, pues no vienes, ya hay veces que ahorras y no la haces porque se enferma alguien, suele pasar”, señaló.

Visitantes calculan gastos de hasta mil 800 pesos

Otras de las familias que visitan la capital del estado, es la del Profesor Alfredo Méndez, del Municipio de Aldama, aprovechando para visitar a sus seres queridos, realizan el recorrido por el Zoológico de Tamatán, contemplando gastos entre gasolina y alimentos, de un total de 1,800 pesos, a solamente dos horas de Ciudad Victoria.

“De hecho vine a traer a mi padre a ver a su hermano que está un poco enfermo y aproveché para traer a mis chiquitos a mis bebés para traerlos acá al zoológico de Tamatán. Ya tenemos como 10 años que había venido con la mayor, ahorita ya tiene la mayoría de edad, ellos no conocían para acá y pues decidí traerlos, aprovechar el viaje y nos aventamos dos horas de camino”.

En lo que se refiere a la seguridad y condiciones de la carretera, dijo que existen las condiciones para viajar en familia, resaltando también la presencia de las corporaciones de seguridad y auxilio.