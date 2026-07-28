Familias de Reynosa disfrutan vacaciones en Playa Bagdad

Alejandra Ávila, también residente de Reynosa, comentó que esta es su segunda visita a Playa Bagdad y calificó el sitio como agradable para el turismo familiar

Durante el periodo vacacional de verano, visitantes provenientes de Reynosa continúan arribando a Playa Bagdad para disfrutar de un día de descanso en familia, incluso desde la noche previa para aprovechar al máximo su estancia.

Mauricio Reyes, originario de Poza Rica pero radicado en Reynosa, señaló que llegó desde la noche y permaneció en la playa junto a su familia. Indicó que es la primera vez que visitan el lugar y que, en general, la experiencia ha sido positiva, destacando un ambiente tranquilo y adecuado para convivir con los menores.

Visitantes piden mayor limpieza y vigilancia

No obstante, mencionó que a su llegada percibió presencia de basura en el área y ausencia de vigilancia durante la noche, ya que no observó patrullajes en la zona. A pesar de ello, aseguró que no tuvieron incidentes y pudieron disfrutar sin contratiempos.

Por su parte, Alejandra Ávila, también residente de Reynosa, comentó que esta es su segunda visita a Playa Bagdad y calificó el sitio como agradable para el turismo familiar. Recomendó a los visitantes acudir con precaución, evitar el consumo de alcohol y mantener atención al oleaje, el cual puede variar y representar un riesgo.

Familias disfrutan la temporada vacacional

Durante la jornada, se observó afluencia de familias que aprovecharon las condiciones del clima para realizar actividades recreativas, en un ambiente mayormente tranquilo, característico de la temporada vacacional.