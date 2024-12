 Familias de Reynosa celebran la tradición del 'Palo Encebado'

En Reynosa, la tradición del "Palo Encebado" se ha convertido en un símbolo de unidad y diversión familiar, gracias al esfuerzo de la familia Martínez Zárate, quienes han mantenido viva esta costumbre por más de 40 años. Este emblemático concurso, que reúne a vecinos de diversas colonias y atrae a visitantes de ambos lados de la frontera, se lleva a cabo cada 31 de diciembre en la colonia Emiliano Zapata.

El evento consiste en escalar un palo de casi ocho metros de altura, completamente engrasado, para alcanzar premios colocados en su cima. Los participantes forman equipos de cuatro personas y compiten utilizando diversas estrategias para lograr el ascenso.

Julio Martínez Zárate, organizador del festejo, destacó la importancia del evento como un espacio para la convivencia familiar:

“Para divertirnos todos en familia a las tres de la tarde, es el sábado 31 de diciembre cuando nos reunimos los vecinos y ahora ya participamos lo de la Emiliano, la Flores Magón y ahora vienen de otras colonias”.

El concurso se ha consolidado como una tradición fronteriza, atrayendo incluso a familias del Valle de Texas que cruzan la frontera para disfrutar del espectáculo. Además, las aportaciones de los vecinos fortalecen el espíritu de comunidad, ya que ellos mismos donan los premios que se colocan en la cima del palo.

Santiago Martínez, también organizador, explicó cómo se reúnen los obsequios para el evento:

“Nos mandan botellas, nos mandan juguetes para regalar el día del palo encebado, se hacen concursos para niños y a los ganadores se les va dando un regalo. Son equipos de cuatro personas y el primero que llegue arriba se lleva el premio”.

Además de la competencia principal, el evento incluye actividades para toda la familia, como juegos y concursos infantiles, así como premios en efectivo y otros regalos para los asistentes.

Gigi Ramírez, promotora del evento, enfatizó el ambiente festivo y la invitación abierta a la comunidad:

“Las calles se cierran y pueden venir todos para apreciar y divertirse lo que es el juego del palo encebado. Se pone súper padre que tenemos muchos juguetes, hay regalos, premios en efectivo, hay bebidas para que las utilicen para brindar en la noche de Año Nuevo en sus casas, tenemos juegos para los niños, tenemos concursos, la verdad se pone muy padre, es algo muy divertido, muy familiar para que todos vengan y se animen a disfrutar este tradicional palo encebado de la colonia Emiliano Zapata”.

Entre los participantes, Ever Efrén Galván Dávila compartió su entusiasmo por competir nuevamente este año:

“El famoso y tradicional palo encebado, me parece bien, ya estamos limpiando para seguir con la tradición. Si el año pasado me ayudaron porque no pude solo, no es difícil, es la técnica de cómo agarrarse”.

Gracias a los esfuerzos de la familia Martínez Zárate y al apoyo de la comunidad, el "Palo Encebado" sigue siendo una tradición que no solo fomenta la diversión, sino también la fraternidad entre los habitantes de Reynosa y sus alrededores, consolidándose como un referente cultural en la región fronteriza.

