Familias de Matamoros visitan panteones por Día de Muertos

Comerciantes instalados en los alrededores de los cementerios también aprovecharon la fecha para ofrecer flores, coronas y arreglos

Entre flores, coronas, veladoras y recuerdos, familias de Matamoros acudieron este lunes 2 de noviembre a los distintos panteones de la ciudad para honrar la memoria de sus seres queridos, en una de las tradiciones más significativas del Día de Muertos.

Desde temprana hora, el Panteón Jardín comenzó a recibir visitantes que llegaron para limpiar las tumbas, colocar arreglos florales y pasar algunos momentos junto a quienes ya fallecieron. Una escena similar se vivió en el Panteón Nuevo, conocido también como el de Los Tomates, donde se registró una importante movilización de familias.

Panteón Nuevo recibió más de ocho mil visitantes el domingo

De acuerdo con Hugo García, administrador del Panteón Nuevo, durante el sábado acudieron más de mil 500 personas, mientras que el domingo la asistencia superó los 8 mil visitantes, reflejando la afluencia que se esperaba durante esta celebración, incluso al tratarse de un día laboral.

Durante estas jornadas, comerciantes instalados en los alrededores de los cementerios también aprovecharon la fecha para ofrecer flores, coronas y arreglos, productos que forman parte de las muestras de cariño que las familias llevan a las tumbas de sus seres queridos.

Refuerzan vigilancia y piden evitar subirse a las tumbas

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se implementaron operativos de vigilancia al interior de los camposantos. Entre las principales recomendaciones de las autoridades se encuentra evitar subirse a las tumbas, con el propósito de prevenir accidentes y proteger la integridad de los visitantes.

Así, entre recuerdos, nostalgia y muestras de afecto, los panteones de Matamoros se convirtieron en puntos de encuentro para cientos de familias que mantienen viva la tradición de recordar y honrar a quienes se adelantaron en el camino.