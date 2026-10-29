Familias de Matamoros llaman a preservar el Día de Muertos

Isabel Cristina Ramos explicó que, en la frontera, una de las costumbres más arraigadas es acudir a los panteones para limpiar las tumbas

Habitantes de Matamoros que acudieron a la Plaza Principal Miguel Hidalgo destacaron la importancia de conservar las tradiciones del Día de Muertos, una celebración que permite recordar con cariño a familiares y amigos fallecidos, además de fortalecer la convivencia entre las familias.

Visitas a panteones y altares mantienen el recuerdo familiar

Isabel Cristina Ramos explicó que, en la frontera, una de las costumbres más arraigadas es acudir a los panteones para limpiar las tumbas y recordar a quienes ya no están físicamente, pero permanecen en la memoria de sus seres queridos.

Señaló que la elaboración de altares es una tradición que también se ha incorporado a las celebraciones y que representa una oportunidad para conocer y preservar las distintas formas de honrar a los difuntos.

Sobre el megaaltar instalado en la Plaza Principal, consideró que se trata de un espacio bien elaborado, en el que se aprecia el entusiasmo de quienes participaron. También destacó la posibilidad de llevar fotografías de sus familiares para integrarlas al altar comunitario.

Piden transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones

Por su parte, Anel Bosos expresó que el Día de Muertos es una parte importante de la cultura mexicana, pues permite compartir estas costumbres con la familia y mantener vivo el recuerdo de quienes han fallecido.

La habitante destacó la belleza del altar y señaló que las fotografías son un elemento significativo, ya que ayudan a recordar a los seres queridos con amor.

Ambas coincidieron en la importancia de mantener vivas estas tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones, para que el recuerdo de quienes se adelantaron permanezca como parte de la identidad cultural de Matamoros.