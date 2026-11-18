El memorial tendrá la leyenda “Hasta encontrarlos”, se trata de una actividad promovida y financiada por quienes integran los colectivos

Familiares y colectivos de personas desaparecidas iniciaron los trabajos para construir un jardín memorial en Ciudad Victoria, en la zona de la joroba vial, sobre la avenida Adolfo López Mateos y el eje vial Norte-Sur.

Memorial incluirá fichas de búsqueda y una capilla

Sheila Isamar Silguero Silva, coordinadora de un colectivo “Por Amor a Nuestros Hijos y Familiares Desaparecidos y Ausentes de Tamaulipas”, informó que el espacio contará con especies nativas de la región, bancas y un memorial acompañado por dos árboles cuyas ramas se unirán sobre la estructura.

“En ellas se colocarán fichas de búsqueda con información de las personas, también se construirá una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, donde sus familiares podrán acudir a encender una veladora y orar”, señaló.

El memorial tendrá la leyenda “Hasta encontrarlos”, se trata de una actividad promovida y financiada por quienes integran los colectivos, los mismos que contribuyen con insumos y mano de obra para labores de pintura, albañilería y jardinería, entre otros.

En una primera etapa se colocarán 30 fichas de búsqueda, pero el espacio permanecerá abierto al público para que otras familias puedan sumar información de sus seres queridos, como nombre, fotografía, fecha de desaparición y señas particulares, entre ellas los tatuajes.

Familias aportan insumos y mano de obra para el jardín

Durante el inicio de los trabajos, también se exhibió una manta con las fotografías de siete hombres originarios de Ciudad Victoria, desaparecidos en Nuevo Laredo el 12 de septiembre de 2022, con la leyenda: “Ayúdanos a volver a casa, nuestras familias nos esperan”.

El colectivo recordó que cualquier persona que tenga información sobre una persona desaparecida puede realizar un reporte anónimo al número 089.

Las autoridades estatales y municipales, han apoyado la realización de las obras aportando parte de los insumos, se espera que el jardín memorial quede listo en un plazo de 10 días.