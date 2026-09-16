Familias celebran el Grito de Independencia en Reynosa

Con música, gastronomía, artesanías y la participación de las familias, Reynosa vivió una jornada marcada por las tradiciones mexicanas

En la frontera de Reynosa, la fiesta por el Grito de Independencia comenzó desde muy temprano. Apenas aparecieron los primeros rayos de sol y ya había personas apartando su lugar para no perderse el espectáculo y la ceremonia.

Patricia Maribel fue una de las primeras en llegar y aseguró que desde las 7 de la mañana ya se encontraba en el lugar para disfrutar de la celebración.

“A mí nadie me gana, llegué a las siete, me gustan todas”, comentó.

Laura también llegó temprano para separar un espacio y poder disfrutar de los festejos.

“Vine a dejar a mi hijo al puente y me vine para acá. Llegué como a las 7:50 aproximadamente; nada más estaban unas camionetas ahí bajando cosas”, relató.

Miriam, por su parte, decidió no moverse del lugar que había elegido frente al escenario para conservarlo hasta el momento del espectáculo.

“Mi lugar está reservado, ya. Yo ya comí ahorita y al rato ya veremos cómo le hago”, comentó entre risas.

Antojitos mexicanos llenan de sabor la celebración

El sabor de la fiesta mexicana llegó también a la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde la comunidad se organizó para preparar y ofrecer los tradicionales antojitos mexicanos, como parte de las actividades con las que se vivió la celebración.

Marisol Ovando Cedillo, quien participa con la venta de comida en beneficio de la Concatedral, explicó que durante la jornada ofrecieron diferentes platillos.

“Tenemos como cada año gorditas, tacos de harina, tostadas, pachuco, y lo tenemos de diferentes guisados: picadillo, huevo en salsa, papas a la mexicana, deshebrada de pollo, deshebrada de puerco y tenemos tortas de cochinita pibil”, detalló.

El sabor tradicional también estuvo presente con el atole de piña preparado por Agustina Navarrete, conocida entre los asistentes como “Lady Atoles”.

“Agustina Navarrete, más conocida como ‘Lady Atoles’, porque los atoles me salen bien ricos. Ahorita traigo atole de piña con piña, está bien rico, porque es natural, todo natural”, compartió.

Artesanías y música acompañan los festejos

México es rico en tradiciones y cultura, y las artesanías también estuvieron presentes con la participación de emprendedores que aprovecharon la celebración para ofrecer sus productos a los visitantes.

Ignacio Sosa Vargas, vendedor de artesanías, mostró parte de los artículos que llevó para esta ocasión.

“De este lado tenemos tarros para cerveza o para bebidas calientes. Están los tarros cafeteros de Hello Kitty, Reynosa, de la muñeca Lele y el muñequito”, explicó.

Carlos Peña Ortiz encabeza el Grito de Independencia

Los espectáculos artísticos dieron realce a la ceremonia y, ya entrada la noche, el presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, salió al balcón para tocar la campana y encabezar el tradicional Grito de Independencia, recordando la lucha por la libertad y convocando a los asistentes a entonar el Himno Nacional.

Con música, gastronomía, artesanías y la participación de las familias, Reynosa vivió una jornada marcada por las tradiciones mexicanas y el ambiente festivo de la celebración de Independencia.