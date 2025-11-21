Familias buscadoras denuncian bloqueo en desfile

El colectivo solicitó formalmente su participación desde hace varias semanas, mediante un oficio entregado al Ayuntamiento, pero nunca recibieron respuesta.

Durante el desfile del 20 de noviembre, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas se hizo presente con la intención de visibilizar una realidad que continúa ignorada.

De acuerdo con sus integrantes, el colectivo solicitó formalmente su participación desde hace varias semanas, mediante un oficio entregado al Ayuntamiento, pero nunca recibieron respuesta, por lo que decidieron asistir de manera pacífica, sin contacto físico ni actos de confrontación, y sin emitir insultos.

El vocero del colectivo, Andrés Méndez Ñeco, explicó los motivos de su presencia:

“Visibilizar la causa, visibilizar la problemática que estamos pasando en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas; no se diga a nivel entidad, sino en nuestra ciudad fronteriza.”

En el contingente también marchaba la familia de los cinco integrantes del grupo musical Fugitivo, desaparecidos desde hace meses y cuyo caso sigue sin avances.

Su madre, Sonia Elizabeth Osorio, expresó su frustración por la falta de resultados:

“Nada, no hay respuesta y nadie sabe nada. El fiscal Irving ya se nos va, se retira sin respuesta alguna. Fue muy bueno para salir y decir mentiras, pero cuando le pedimos resultados nomás no dijo nada, y no hay cambios en nada, avances de nada.”

Durante su avance, el contingente del colectivo fue bloqueado por una barricada de mujeres montadas a caballo, acción que integrantes del mismo atribuyeron directamente a la autoridad local. La maniobra generó indignación entre las buscadoras, quienes exigieron respeto a su causa.

Entre los reclamos dirigidos al secretario del Ayuntamiento, se escuchó:

“¿Se le hace digno que vaya el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas atrás de los caballos? ¿No se les hace poco digno, como si no vivieran en esta ciudad, como si no estuviéramos todos en este barco…?”

Con la marcha de Zacatecas de fondo y ante la cercanía del colectivo, las autoridades locales y militares no terminaron el desfile y se retiraron del lugar, según denunciaron las propias buscadoras.

Buscarán apoyo internacional

Tras el bloqueo, el colectivo anunció que enviará documentación y evidencias a organismos internacionales en busca de apoyo para frenar la ola de violencia y desapariciones en Tamaulipas.

Sonia Elizabeth Osorio reiteró:

“La verdad sí pedimos ayuda internacional porque ya vimos que México no puede con esto. Se les está saliendo de las manos. Creo que ya son demasiados desaparecidos y no han hecho nada por ninguno.”

Por su parte, Andrés Méndez Ñeco señaló: