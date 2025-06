 Familiares solicitarán a FGR atraer el caso del grupo 'Fugitivo'

Las familias de los músicos reiteraron que no aceptarán la versión oficial de las autoridades locales hasta que existan pruebas científicas contundentes

Familiares de los integrantes del grupo musical "Fugitivo" solicitarán a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso de la desaparición de sus familiares.

Lo anterior después de que consideran que existen serias irregularidades en la investigación por parte de las autoridades locales de Tamaulipas en donde desaparecieron los jóvenes.

Las familias de los músicos reiteraron que no aceptarán la versión oficial de las autoridades locales hasta que existan pruebas científicas contundentes que confirmen la identidad de los restos encontrados y anunciaron que continuarán con las labores de búsqueda por su cuenta.

Ante esta situación, la Red de Acompañamiento Victimológico de Reynosa reveló que las familias se trasladarán hasta la Ciudad de México para entregar formalmente la solicitud a la FGR para que atraiga el caso y se lleve a cabo una investigación que permita conocer el paradero de sus seres queridos

Irving Barrios Mojica, Fiscal de Tamaulipas, confirmó que los cuerpos encontrados en el predio de la colonia Aquiles Serdán corresponden a los cinco integrantes del grupo musical Fugitivo, reportados como desaparecidos.

Sin embargo, los familiares de los músicos no aceptan esta declaración porque no les solicitaron pruebas de ADN, además de que señalan que los resultados no se obtienen en tres días.

"Ellos ya resolvieron el caso, y aseguran que los fragmentos de restos óseos presentados son de los jóvenes músicos, sin siquiera haber hecho pruebas de ADN que tardan entre tres y seis meses en arrojar resultados", denunció un vocero de la organización civil.

Agregó que representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR mostraron su disposición para revisar el expediente para su valoración de atraer el caso.

Al momento, nueve personas se encuentran detenidas por los hechos, al ser consideradas probables responsables del plagio de los hombres.

Aparentemente, se trata de integrantes de un grupo delincuencial que opera en la ciudad de Reynosa y que estaría ligado con el cártel del Golfo.

Los cinco músicos habrían sido contratados para un evento privado en la colonia Riveras del Río el pasado domingo, siendo en ese sitio donde fueron privados de su libertad.

