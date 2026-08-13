Familiares exigen justicia por la muerte de Margarita

Piden prisión preventiva justificada contra el joven marino que atropelló y causó la muerte a una mujer en un parabus en Tamaulipas.

Margarita Sánchez Nava fue despedida por familiares y amigos.

La mujer de 52 años que se encontraba en un parabus frente a la laguna del Carpintero, esperando trasladarse rumbo al Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Madero, Tamaulipas, lamentablemente dejó a su familia un dolor interminable.

Tras ser arrollada el domingo pasado a lo largo de 30 metros desde donde se encontraba por un vehículo compacto, conducido por un joven de 26 años, de oficio marino, ahora abogados y familiares exigen justicia.

El abogado Víctor Hugo Gómez López señaló que el presunto responsable de la muerte, Leonardo “N”, conducía bajo los efectos del alcohol y, conforme a los resultados de los servicios periciales, también dio positivo a cocaína y marihuana al momento del accidente.

La defensa señaló que el conductor se subió a la banqueta y embistió a Margarita; además, exigió que la existencia de elementos debe originar prisión preventiva justificada para este marino.

La sobrina de la hoy occisa, Nadia Morales, pidió que el caso no quede impune, reclamó mayor empatía por parte de la familia del detenido y de la Secretaría de Marina y argumentó que han amenazado a familiares de Margarita para que otorguen el perdón al responsable.

La defensa adelantó que solicitarán la prisión preventiva, justificada, y la intervención de la Secretaría de Marina.

El día de hoy se realizó una audiencia en el Centro Integral de Justicia, donde la defensa de Margarita y su familia pidió al juez que el acusado permaneciera en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.