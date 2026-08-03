Familiares de 'Las Cuatas' exigen justicia tras homicidio

Con pancartas y consignas, manifestantes denunciaron la presunta lentitud de autoridades y exigieron resultados concretos que permitan dar con los responsables

La exigencia de justicia por el asesinato de las hermanas Dennisse y Dinorah García Cruz volvió a tomar fuerza, luego de que familiares y amigos bloquearan el Puente Internacional Lucio Blanco, conocido como “Los Indios”.

La manifestación se registró durante la tarde del viernes, generando afectaciones en el cruce fronterizo, mientras los inconformes alzaban la voz para exigir el esclarecimiento del crimen ocurrido el pasado fin de semana en el área conocida como “El Rol”.

Las jóvenes, ambas de 21 años y conocidas como “Las Cuatas” por ser hermanas gemelas, fueron víctimas de un hecho violento que ha causado indignación en la comunidad, no solo por la gravedad del caso, sino porque a más de una semana aún no hay detenidos.

Con pancartas y consignas, los manifestantes denunciaron la presunta lentitud de las autoridades y exigieron resultados concretos que permitan dar con los responsables. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para actuar con firmeza y evitar que el caso quede impune.

El bloqueo del puente internacional fue interpretado como una medida de presión para que tanto autoridades mexicanas como estadounidenses intervengan de manera coordinada en el caso, debido a su carácter transfronterizo.

Familiares de las víctimas reiteraron que continuarán con las manifestaciones hasta obtener respuestas y garantizar que el caso de Dennisse y Dinorah no quede sin castigo.