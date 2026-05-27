Familiares de Grupo Fugitivo siguen exigiendo respuestas

La última vez que sus familias tuvieron contacto con ellos fue el 25 de mayo, después de participar en un evento en Riveras de Rancho Grande

Ha sido un año de incertidumbre y dolor para familiares y amigos de los cinco integrantes de Grupo Fugitivo, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2025 en Reynosa, cuando salían de una presentación musical.

La última vez que sus familias tuvieron contacto con ellos fue la noche de aquel domingo, después de participar en un evento realizado en la colonia Riveras de Rancho Grande.

Desde entonces, madres, padres y amigos han mantenido la esperanza de encontrarlos con vida y continúan exigiendo resultados claros por parte de las autoridades.

Sonia Elizabeth aseguró públicamente que mantiene la esperanza de volver a ver a su hijo y reclamó la falta de respuestas concretas en torno a la investigación.

“Un año ya pasó y no hay nada, aún no aparecen y seguimos buscando… yo lo que quiero es que me digan dónde está, saber dónde están”, expresó.

Aunque la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha sostenido mediáticamente que existen avances importantes en el caso e incluso personas detenidas, las familias mantienen un rechazo total hacia la versión oficial.

Los allegados aseguran que el sistema de justicia en Tamaulipas ha sido deficiente no solo en este caso, sino también en muchas otras desapariciones registradas en la entidad.

Deisy Cervantes acusó que gran parte de las investigaciones y búsquedas fueron impulsadas directamente por las familias y no por las autoridades.

“Todo lo de los detenidos, todo es un show… todo el trabajo que ellos expusieron en prensa fue de nosotros”, declaró.

También denunciaron que hasta el momento no les han mostrado cuerpos ni resultados concluyentes sobre los presuntos restos localizados y las pruebas de ADN realizadas por las autoridades.

Por esta razón, afirman no sentirse conformes con el discurso oficial ni con la manera en que se ha manejado el caso desde el inicio de la investigación.

Deisy Cervantes señaló que incluso existen dudas sobre los restos encontrados en una ladrillera relacionada con las investigaciones.

“Los ADN que según ellos levantaron… realmente no nos han dado resultados… el licenciado Macías nos dijo que esos restos eran viejos”, afirmó.

Las familias sostienen que el caso ha derivado en múltiples detenciones, incluyendo personas que, según consideran, podrían no tener relación directa con la desaparición de los músicos.

A doce meses de distancia, familiares y ciudadanos continúan exigiendo una respuesta clara que devuelva tranquilidad a la comunidad artística de Reynosa y, sobre todo, a quienes siguen esperando noticias de los integrantes de Grupo Fugitivo.

Sonia Elizabeth insistió en que hasta ahora no existen pruebas claras que confirmen la versión presentada por las autoridades.

“Claro, él encontró cuerpos y no nos enseñó y no nos dijo nada… nadie ha encontrado cinco cuerpos, no, son mentiras”, manifestó.

Mientras tanto, Deisy Cervantes calificó el manejo del caso como una falta de respeto hacia las familias.