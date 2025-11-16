Familiares de desaparecidos se manifiestan en Palacio de Gobierno

El representante de dicho colectivo afirmó que se quedarán frente al inmueble hasta que se reagende la instalación del sistema para atender a las víctimas

Familiares de personas reportadas como desaparecidas se manifestaron durante la noche de este viernes frente al Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria.

Uno de ellos es Alejandro Jiménez, quien acusó al gobernador Américo Villarreal de no se cumplir con lo prometido en la reunión realizada el pasado 11 de septiembre. Mencionó que el mandatario estatal afirmó que se instalaría el Sistema Estatal de Atención a Víctimas para antes del día 15 de noviembre, sin embargo, no se concretó.

“El subsecretario Tomás Gloria Requena nos dice que porque cuesta $300 millones de pesos, que por eso no se ha instalado” explicó.

El representante mencionó que se quedarán frente al inmuble hasta que les de una nueva fecha para dicha aplicación.

Además, pidió que el sistema cuenta con la participación de diversas instituciones, tales como el DIF y el Congreso del Estado.