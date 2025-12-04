Familiares confirman con vida a persona desaparecida

Juan Carlos Longoria Trujillo desapareció por mas de 4 días sin dejar ningún tipo de rastro, familiares y amigos estuvieron en conjunto para su búsqueda.

Luego de que familiares y amigos de Juan Carlos Longoria Trujillo, de 33 años, realizaran una caravana de búsqueda en Matamoros tras su desaparición el pasado 28 de noviembre, este miércoles su familia confirmó su localización con vida.

De acuerdo con los familiares, Juan Carlos ya se encuentra sano, salvo y en casa. Asimismo, expresaron su agradecimiento a todas las personas que compartieron el boletín de búsqueda y se unieron a la caravana para exigir su pronta aparición.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias de su regreso.