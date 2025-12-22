Familia regia muere en choque sobre carretera Victoria-Tampico

Otras seis personas resultaron lesionadas a causa de este fuerte accidente frontal. Entre las personas afectadas se encuentran dos menores de edad

Al menos dos personas perdieron la vida y seis más resultaron lesionadas esta mañana, luego de protagonizar un choque frontal sobre la carretera Victoria-Tampico.

Estos hechos se registraron a la altura del kilómetro 51, en el tramo Ciudad Victoria-Zaragoza, donde un automóvil con placas de Nuevo León que se dirigía hacia Monterrey se impactó contra una camioneta.

En la primera unidad se trasladaban cuatro personas originarias de Nuevo León, de las cuales, dos perdieron la vida, incluido el conductor.

Mientras que en la segunda, una familia compuesta por cuatro integrantes oriundos de Tampico, entre ellos dos niños, resultaron con lesiones cuando se dirigían hacia Dallas, en compañía de su mascota.

Luego del fuerte impacto, la camioneta comenzó a incendiarse. Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron su camino para auxiliarlos y extraerlos antes de que la unidad quedara totalmente calcinada.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y cuerpos de Bomberos para brindar atención hospitalaria y sofocar las llamas del siniestro provocado por el accidente.

Hasta el momento, autoridades se encuentran realizando el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Cierre total en Carretera Ciudad Victoria-Monterrey

La Guardia Nacional informó que la circulación de dicha vialidad se encuentra totalmente cerrada por este percance.

#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 053+300 de la carretera Cd. Victoria-Monterrey. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/CiTdPbwQIC — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 21, 2025

A través de redes sociales se compartió una imagen en la que se muestra como los elementos realizan las labores correspondientes.