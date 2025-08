Familia pide traslado de casi al hospital general de Reynosa

“Yo estoy pidiendo el apoyo para ver si me puedes ayudar a que atiendan a mi nuera aquí en el Hospital General. Fui ahorita al Materno y me dijeron que me podían dar una hoja para trasladarla para acá, entonces vengo ahorita con trabajo social y me dijeron que tengo que volver a regresar para que me den un expediente y vuelvo a venir para acá otra vez.

"Hemos visto casos de muchos bebés que han fallecido; antier se alivió la hija de una amiga mía ahí en el piso y ya nos entró el temor de que no se quiere aliviar ahí. Y ahorita yo vine a pedirle ayuda con trabajo social y trabajo social me dijo que sí, que regresara allá y que volviera otra vez. Yo quiero que me ayuden para ver si la pueden atender aquí”, expresó.