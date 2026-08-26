Familia pide apoyo tras fatal accidente en El Mezquital

La tragedia también dejó a varios familiares lesionados, algunos de ellos menores de edad, quienes permanecen hospitalizados

Juana Jaime Ortiz, madre de Rosario Silguero, pidió el apoyo y la solidaridad de la ciudadanía de Matamoros tras la tragedia ocurrida en la carretera al Mezquital, donde perdió a gran parte de su familia.

La mujer enfrenta un profundo dolor luego de que Rosario y otros integrantes de su familia perdieran la vida en el fuerte choque registrado en dicha carretera. La tragedia también dejó a varios familiares lesionados, algunos de ellos menores de edad, quienes permanecen hospitalizados.

Familia enfrenta pérdidas y gastos por el accidente

Ante esta situación, Juana Jaime Ortiz hizo un llamado a los matamorenses para solicitar apoyo, ya que la familia atraviesa momentos sumamente difíciles y enfrenta, además del dolor por las pérdidas, diversos gastos derivados del accidente.

La familia pidió la solidaridad de quienes puedan brindar algún tipo de ayuda y agradeció de antemano las muestras de apoyo y acompañamiento durante este difícil momento.

Solicitan la solidaridad de Matamoros

La tragedia dejó a una familia prácticamente destrozada y hoy su madre pide la solidaridad de Matamoros para poder salir adelante.