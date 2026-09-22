Familia pide apoyo para tratamiento médico de Luis Gerardo

Luis Gerardo ha agotado su tratamiento anticonvulsivo, lo que pone en riesgo su estabilidad física ante las convulsiones diarias

Marcia Rocha, madre del pequeño Luis Gerardo, de siete años, hace un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad para asegurar la salud y el bienestar de su hijo, quien enfrenta una compleja situación médica derivada de un traumatismo craneoencefálico.

Tras sufrir una caída que le provocó parálisis en sus extremidades izquierdas, la vida de Luis Gerardo dio un giro drástico. Actualmente, el menor ha sido diagnosticado con Parálisis Cerebral Infantil (PCI), Trastorno por Déficit de Atención (TDAH) y sufre convulsiones diarias, especialmente durante las noches.

Una carrera contra el tiempo

Aunque el menor ya recibe atención psicológica en el CREE y cuenta con apoyo escolar de USAER, su estado de salud es delicado y requiere medicación constante de por vida para controlar las crisis convulsivas. Lamentablemente, la familia enfrenta obstáculos críticos:

Actualmente, Luis Gerardo ha agotado su tratamiento anticonvulsivo, lo que pone en riesgo su estabilidad física ante las convulsiones diarias.

La cita con el neurólogo en el Hospital Infantil de Tamaulipas fue programada hasta junio de 2027, un plazo inaceptable dada la gravedad de los ataques diarios del niño.

La madre del menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema debido a la condición de Luis Gerardo, quien requiere supervisión constante para evitar accidentes, tanto para él como para sus dos hermanos, a Marcia se le complica trabajar, quedando el ingreso familiar limitado únicamente al esfuerzo de su esposo, el cual resulta insuficiente ante los altos costos del tratamiento.

"Lo que queremos es que Gerardito salga adelante, que no se suspenda su rehabilitación y que no le falten sus medicamentos para que pueda tener una mejor calidad de vida", expresó su madre con preocupación.

¿Cómo ayudar?

La familia solicita el apoyo de la ciudadanía, ya sea mediante donaciones económicas para la compra de los medicamentos, o bien, a través de gestiones que permitan agilizar la atención neurológica especializada que Luis Gerardo necesita con urgencia.

Para quienes deseen brindar apoyo o información sobre cómo canalizar el caso a servicios de salud prioritarios, pueden comunicarse al siguiente contacto:

Nombre de contacto: Marcia Rocha, Madre de familia

Teléfono: 814 879 16 75

Colonia: Sector Pajaritos

Calle Circuito del Gavilán, Número 298

Ciudad Victoria, Tamaulipas.