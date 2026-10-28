Familia pide apoyo para buscar a tres hermanos en Matamoros

Los tres hermanos permanecen desaparecidos desde el 8 de octubre, por lo que sus familiares reiteraron el llamado a las autoridades

Los padres y abuelos de Francisco Javier, Amauri y Ángel Sinaí, tres hermanos desaparecidos desde el pasado 8 de octubre en Matamoros, acudieron este martes al Centro de Rehabilitación Integral (CRI) del DIF, ubicado sobre la avenida 12 de Marzo, para solicitar mayor apoyo de las autoridades en la búsqueda de los jóvenes.

Guadalupe Sánchez Torres, abuela de los hermanos, pidió que su caso sea atendido por las autoridades municipales y federales, e hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que intervenga y contribuya a su localización.

Entre lágrimas, señaló que la familia continuará buscando a los jóvenes hasta encontrarlos, al tiempo que denunció dificultades para ser escuchados por las autoridades. Explicó que, pese a enfrentar problemas de salud, ha seguido participando en las gestiones para dar con el paradero de sus nietos.

Familia pide apoyo para continuar la búsqueda

Por su parte, Francisco, padre de los jóvenes, informó que se han realizado recorridos y diligencias relacionadas con la investigación; sin embargo, hasta el momento no han obtenido información que permita conocer dónde se encuentran sus hijos, quienes fueron vistos por última vez en el fraccionamiento Palmares de las Brisas.

Ante la falta de resultados, pidió la intervención de la Fiscalía y del Gobierno federal, además de solicitar apoyo económico para los traslados a Río Bravo, donde la familia ha realizado gestiones como parte de la búsqueda. Indicó que los gastos de combustible y casetas han corrido por su cuenta, aunque han recibido acompañamiento de seguridad.

Ayuntamiento ofrece acompañamiento a familiares

En respuesta, el secretario del Ayuntamiento, Manuel Perusquía, señaló que, por instrucciones del alcalde Alberto Granados Fávila, se ha mantenido comunicación con la familia y se han realizado gestiones para brindarles acompañamiento durante sus traslados. También ofreció revisar la posibilidad de proporcionarles asesoría jurídica y otro tipo de apoyo.

El funcionario indicó que la Fiscalía mantiene las investigaciones a través de la unidad especializada en personas desaparecidas y aseguró que continuará en contacto con los familiares para conocer sus necesidades.

Por su parte, el presidente municipal, Alberto Granados Fávila, expresó su solidaridad con la familia y aseguró que el Ayuntamiento mantendrá el respaldo durante el proceso de búsqueda.

Además, instruyó al secretario del Ayuntamiento a continuar la comunicación directa con el padre de los jóvenes y anunció que buscaría reunirse en privado con los familiares para escuchar sus peticiones y establecer nuevos compromisos de apoyo.

El alcalde reconoció que la seguridad no es una responsabilidad exclusiva del municipio, pero afirmó que, como primera autoridad municipal, mantendrá su disposición para acompañar a la familia.

Los tres hermanos permanecen desaparecidos desde el 8 de octubre, por lo que sus familiares reiteraron el llamado a las autoridades para intensificar las acciones de búsqueda y obtener información que permita localizarlos.