Familia necesita 500 mil pesos para una cirugía de columna

A consecuencia de haberse quebrado la columna, no puede pararse ni caminar y necesita inyectarse constantemente para soportar los intensos dolores

Ellos son madre e hijo. Everarda Castillo y José Luis Lerdo. Él, en silla de ruedas y ella empujando su único medio para transportarlo.

José Luis requiere una cirugía con un costo de 500 mil pesos, pero hasta ahora nadie los ha apoyado.

Viven solo del recurso bimestral que les otorga el Gobierno Federal.

Una caída cambió la vida de José Luis

José Luis era el sustento de la familia cuando trabajaba en la construcción, pero hace más de 10 años sufrió una caída que lo dejó en silla de ruedas y desde entonces su situación económica se ha dificultado.

A consecuencia de haberse quebrado la columna, no puede pararse ni caminar y necesita inyectarse constantemente para soportar los intensos dolores, lo que le impide trabajar.

Familia busca apoyo para cubrir la cirugía

La familia ya ha acudido a varias instancias de gobierno y solo el DIF les ha apoyado con los pañales que necesita José Luis.

Sin embargo, el gasto fuerte es la operación, la cual ven muy difícil de cubrir porque no tienen un ingreso fijo ni alguna pertenencia de valor para vender y costearla.

No cuentan con teléfono, pero si usted desea apoyarlos puede acudir directamente a su domicilio ubicado en la colonia Francisco I. Madero, calle Juan de la Barrera número 102.