Familia Franciscana celebra 800 años de San Francisco de Asís

El párroco de la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos invitó a toda la feligresía y a los "hombres de buena voluntad" a sumarse a los festejos

Con una serie de actividades que incluyen procesiones, conciertos y marchas, la comunidad católica de Ciudad Victoria invita a la feligresía a unirse a la conmemoración de la vida y legado de San Francisco de Asís.

La Familia Franciscana en Ciudad Victoria se prepara para celebrar con solemnidad el octavo centenario del tránsito de San Francisco de Asís, un evento que marca la memoria de su muerte y su paso a la vida eterna.

Fray Francisco Javier Ley Montijo, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, extendió una invitación a toda la feligresía y a los "hombres de buena voluntad" a sumarse a los festejos.

El sacerdote subrayó que esta celebración trasciende a la orden franciscana, siendo un evento abierto para toda la Iglesia. "Esto nos hace pensar que San Francisco de Asís no es patrimonio solo de nosotros los que vivimos en la fe, sino de todos", destacó Fray Francisco Javier.

Programa de actividades: Para conmemorar este aniversario, se ha organizado una agenda de eventos especiales:

Viernes 25 de septiembre: Se llevará a cabo la Corona Franciscana en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, a las 6:00 p.m. Este rezo medita sobre las siete alegrías de María a través de siete decenas.

Viernes 26 de septiembre: Se ofrecerá un concierto franciscano en el atrio de la parroquia, tras la misa de las 7:00 p.m., con la participación de diversos coros parroquiales.

Domingo 27 de septiembre: Se realizará la gran Marcha Franciscana. El punto de reunión será el patinadero del estadio Marte R. Gómez a las 6:00 p.m., donde se iniciará con la bendición de mascotas. Posteriormente, el contingente avanzará hacia el Paseo Méndez, amenizado por una batucada, para culminar con una oración colectiva por la paz.

Además de estos eventos, la Familia Franciscana ha programado una serie de actividades que incluyen procesiones, misas especiales y bendiciones tanto de mascotas como de vehículos, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la paz y la comunidad en este tiempo de celebración.