Familia exige justicia por doble feminicidio en Matamoros

La familiar señaló que ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital en Valle Hermoso; sin embargo, ya no contaban con signos vitales al momento de su llegada

Familiares de Denise y Dinora solicitaron el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para localizar a los presuntos responsables del doble feminicidio ocurrido durante la madrugada del domingo en el poblado Control, municipio de Matamoros.

Familia relata cómo ocurrió la agresión

En entrevista, Valeria García, hermana de las víctimas, relató que los hechos ocurrieron tras un altercado cuando el grupo en el que viajaban fue interceptado por varias personas, quienes presuntamente comenzaron a lanzarles latas de cerveza y posteriormente descendieron de una camioneta para agredir físicamente a algunos de los presentes.

Según su testimonio, mientras intentaban separar la riña, una mujer identificada como Jessica Sotelo presuntamente atacó con un objeto punzocortante a sus dos hermanas. Aseguró que Denise y Dinora no participaron en la pelea y que las agresiones ocurrieron en cuestión de minutos.

La familiar señaló que ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital en Valle Hermoso; sin embargo, ya no contaban con signos vitales al momento de su llegada.

Piden localizar a los presuntos responsables

Asimismo, identificó como presuntos involucrados a Jessica Sotelo, Ricardo Delgadillo, Betty Maldonado y Homero Valderas, quienes, de acuerdo con su versión, residirían actualmente en Estados Unidos. Indicó que hasta el momento desconoce su paradero y teme que hayan abandonado el país.

Valeria García manifestó que el posible móvil del crimen habría sido un conflicto de carácter personal, aunque enfatizó que serán las autoridades quienes determinen las causas y deslinden responsabilidades conforme avance la investigación.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para compartir la información que permita ubicar a los presuntos responsables y pidió que el caso no quede impune, al exigir justicia por la muerte de sus hermanas.