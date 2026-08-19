Familia denuncia fuga del responsable por atropellamiento

Un joven permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, luego de ser atropellado alrededor de la medianoche del lunes en Reynosa

Un joven permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, luego de ser atropellado alrededor de la medianoche del lunes, en un accidente cuyo presunto responsable huyó del lugar.

Rigoberto Ríos Partida, padre del joven, explicó que su hijo sufrió fuertes golpes en la cabeza y ha presentado convulsiones, por lo que permanece bajo valoración médica para determinar la gravedad de las lesiones.

El padre señaló que el conductor habría dejado una placa y parte de la defensa del vehículo tras el impacto, antes de darse a la fuga. De acuerdo con los datos proporcionados por vecinos, se trataría de una camioneta Ford Explorer negra.

Sin embargo, además de la preocupación por el estado de salud de su hijo, la familia cuestiona la falta de actuación de las autoridades ministeriales.

Ríos Partida denunció que, pese a que el joven permanece hospitalizado y existen posibles evidencias para identificar al responsable, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no se había presentado en el Hospital Materno Infantil para iniciar las investigaciones ni recabar las declaraciones de los involucrados y testigos.

“Eso pasó anoche a las 12 aproximadamente, es mi hijo, él estaba en el Materno internado, no sé las condiciones, sólo me dicen que trae daño en la cabeza y convulsión”, relató el padre, quien permanece a la espera de información sobre la evolución de su hijo.

Ríos Partida agregó que la familia depende también de la información que puedan aportar los vecinos, quienes fueron los que proporcionaron parte de la evidencia relacionada con el accidente.

“El responsable dejó la placa porque se le cayó la defensa del impacto y se dio a la fuga, al parecer era una Explorer negra”, señaló.

El padre cuestionó especialmente que, hasta ese momento, ninguna autoridad ministerial hubiera acudido al hospital para realizar las diligencias correspondientes.

“La Fiscalía no se ha presentado al Materno, ni nada, no han hecho nada”, afirmó, al señalar que la familia desconoce qué avances existen para localizar al conductor.

A la incertidumbre por el estado de salud del joven se suma la situación económica de la familia, que teme no contar con los recursos suficientes para enfrentar los gastos derivados de la atención médica.

Por ello, Rigoberto Ríos Partida pidió que las autoridades actúen y que el responsable sea localizado para responder tanto por las lesiones ocasionadas al joven como por los daños materiales registrados en la motocicleta.

“Lo que queremos es que se haga cargo de los daños, porque no sé hasta dónde vaya a pasar esto y la moto también está dañada”, expresó.

La familia hizo un llamado para que la Fiscalía intervenga de manera inmediata, mientras el joven continúa hospitalizado y sus familiares esperan que se esclarezca el accidente y se determine quién fue el responsable.