Señaló que actualmente participan hermanas, sobrinas, hijos y otros familiares, quienes se organizan para preparar y repartir alimentos hasta dos veces al día

Con el propósito de ayudar a quienes atraviesan dificultades económicas y no tienen qué comer, una familia de Matamoros mantiene un proyecto de apoyo alimentario que, en apenas cuatro meses, ha logrado beneficiar a personas en situación de calle, madres solteras, niños y ciudadanos de distintas edades.

Iniciativa nació en honor a Doña Chole

Margarita Coronado explicó que esta iniciativa surgió por propuesta de uno de sus sobrinos, quien decidió poner en marcha el proyecto en honor a su abuela, Doña Chole, recordada por mantener siempre las puertas de su casa abiertas para compartir alimentos con vecinos y personas que necesitaban ayuda.

Señaló que actualmente participan hermanas, sobrinas, hijos y otros familiares, quienes se organizan para preparar y repartir alimentos hasta dos veces al día. Entre las actividades que realizan destacan la entrega de comida casera, pollo asado los viernes y pizza con jugo y papas para los niños.

Invitan a donar alimentos, ropa y cobijas

La entrevistada detalló que diariamente destinan alrededor de 500 pesos para la preparación de los alimentos, aunque también reúnen cooperaciones entre los integrantes de la familia para mantener esta labor. Además, organizan rifas de despensas y jornadas de entrega de ropa en buen estado para quienes lo necesitan.

Finalmente, hizo una invitación a la ciudadanía que desee sumarse a esta iniciativa mediante donaciones de alimentos, despensas, ropa o cobijas, aclarando que no solicitan dinero, sino artículos que puedan ser entregados directamente a las personas beneficiadas.