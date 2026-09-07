Familia de Fernando 'N' exige proceso imparcial en Matamoros

El procedimiento continuará y será durante las siguientes etapas cuando Fiscalía y defensa presenten y controviertan las pruebas correspondientes

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Familiares y personas cercanas a Fernando “N” se manifestaron frente al Tribunal de Justicia de Tamaulipas para exigir un proceso imparcial y defender su inocencia en el caso del homicidio de las hermanas Dinorah y Denisse García Cruz, conocidas como “Las Cuatas”.

Durante la protesta realizada, los familiares aseguraron que Fernando sí estuvo presente el día de los hechos, pero sostienen que nunca participó en la agresión ni en el asesinato de las jóvenes.

Saraí, hermana de Fernando, afirmó públicamente que su hermano mantenía una amistad con las víctimas, pero rechazó que esto implique que haya participado en el crimen.

Familiares piden que continúen las investigaciones

Los familiares también señalaron que Fernando no huyó de las autoridades y cuestionaron información relacionada con la búsqueda de otros posibles responsables en Estados Unidos. Asimismo, pidieron que las investigaciones continúen hasta esclarecer quiénes participaron directamente en el ataque.

La manifestación ocurrió después de que Fernando “N” fuera detenido en Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas a través del Puente Internacional Nuevo Progreso, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas lo señalara por su probable participación en el feminicidio de las hermanas, ocurrido el pasado 26 de julio en el poblado Control, municipio de Matamoros.

Fernando “N” fue vinculado a proceso

Sin embargo, el caso tuvo un nuevo avance el mismo 4 de septiembre, cuando un juez de Control determinó vincular a proceso a Fernando “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio y le impuso prisión preventiva justificada.

También se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La vinculación a proceso no representa una sentencia de culpabilidad. El procedimiento continuará y será durante las siguientes etapas cuando Fiscalía y defensa presenten y controviertan las pruebas correspondientes.

Mientras tanto, la familia de Fernando mantiene su exigencia de que se respete su derecho al debido proceso y la presunción de inocencia, al insistir en que, aunque estuvo presente durante los hechos, no participó en el ataque contra Dinorah y Denisse.