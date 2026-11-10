Familia de Alondra pide apoyo para sus cirugías en Reynosa

Ante la falta de alternativas en el hospital público, familiares y personas solidarias buscan reunir recursos para trasladar a Alondra a una clínica particular

Desde el pasado 25 de octubre, Alondra Abigaíl, de 19 años, permanece hospitalizada en el Hospital General de Reynosa, luego de resultar gravemente herida durante una exhibición de motociclistas en la colonia Juárez, donde un conductor impactó la motocicleta en la que viajaba junto con otra persona.

Su madre, Milagros Lucero Garza Núñez, denunció que el conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, y que viajaba acompañado de otras tres personas. Relató que, tras el impacto, su hija salió proyectada y sufrió lesiones de extrema gravedad.

“Ese hombre lo hizo de adrede, dicen que ellos iban bien, y el hombre iba drogado y borracho. Eran tres hombres junto con él y una mujer; luego volaron en el aire. De milagro está viva mi hija”, expresó. Detalló que Alondra tiene fracturada la cadera y una pierna presenta tres fracturas.

El traslado a Ciudad Victoria quedó suspendido

Ante la necesidad de varias cirugías, la familia recibió la recomendación de trasladarla a Ciudad Victoria; sin embargo, el procedimiento no pudo concretarse por falta de ambulancia y posteriormente les informaron que tampoco estaba disponible el equipo médico necesario para operarla.

Su abuela, María Lucía Núñez, explicó que inicialmente ya se contaba con la ambulancia y la documentación para realizar el traslado, pero este fue suspendido. Después les indicaron que podrían hacerlo el martes, aunque nuevamente surgieron dificultades por la falta del aparato requerido para la intervención quirúrgica.

“Ya estaba la ambulancia y todo con papel de salida y todo, pero se suspendió; entonces nos dicen que para el martes y tampoco, y al último salen con que el aparato que necesitan para operar no está disponible”, lamentó.

La familia busca reunir recursos para la atención de Alondra

Ante la falta de alternativas en el hospital público, familiares y personas solidarias buscan reunir recursos para trasladar a Alondra a una clínica particular. Para ello, algunas personas han ofrecido donar electrodomésticos que serán utilizados en rifas, pues los gastos de hospitalización y atención médica podrían alcanzar los 300 mil pesos.

“La hospitalización en una clínica particular es carísima; ya estuvieron viendo precios y han visto que hasta 300 mil pesos con todo lo que ocupa ella, más o menos”, explicó su abuela.

A la preocupación por la salud de Alondra se suma la inconformidad de su madre, quien aseguró que el presunto responsable permanece prófugo y solamente entregó mil 200 pesos, sin hacerse cargo de los gastos médicos. También señaló que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia y que, según le informaron, el hombre presuntamente trabaja en la Aduana.

“El hombre está prófugo, nada más me dio mil 200 y hasta ahí. Le puse demanda allá en la PGJ y uno aquí con gastos”, denunció Milagros Lucero.

¿Cómo apoyar a Alondra?

Ante este panorama, la familia hace un llamado a la solidaridad de los habitantes de Reynosa para ayudar a Alondra a recibir la atención médica que necesita y aumentar sus posibilidades de recuperación. Las personas interesadas en apoyarla pueden realizar sus aportaciones a la siguiente cuenta bancaria:

Titular: Milagros Garza Núñez

Banco: HSBC

Número de cuenta: 4213 1661 8084 1011

La familia mantiene la esperanza de conseguir los recursos necesarios para que Alondra pueda ser trasladada y recibir las cirugías que requiere, mientras espera que las autoridades también respondan ante el accidente que cambió su vida.